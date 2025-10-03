UA

Зеленський і "Слуги народу" знову проведуть зустріч: що відомо

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Президент Володимир Зеленський і фракція "Слуги народу" планують провести нову зустріч. Вона стане другою за останні чотири тижні.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Як розповіли виданню співрозмовники, зустріч глави держави з фракцією "Слуга народу" планується наступного тижня, але дата ще не визначена. 

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що президент і народні депутати від СН намітили проведення нової, більш предметної зустрічі орієнтовно 6-10 жовтня.

Як пройшла минула зустріч Зеленського зі "Слугами народу"

16 вересня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу". Цей захід планували ще влітку, після скандалу довкола НАБУ і САП, коли всередині монобільшості загострилися суперечності.

Попри побоювання, що криза призведе до розвалу фракції, парламент зберіг працездатність. Але організація розмови з главою держави затягнулася, однак все ж відбулася в середині вересня.

За оцінками всіх співрозмовників видання, на зустріч прийшло близько 150-160 "слуг" із 230. Зеленський дорікнув нардепам за низьку явку та перейшов до формату запитань і відповідей. Основний акцент президент зробив на війні, гарантіях безпеки та необхідності зосередитися на підтримці армії.

Додамо, що наразі проблеми із голосуваннями в Раді тривають: стабільне "ядро" монобільшості скоротилося до 120-130 нардепів, а для ухвалення багатьох рішень доводиться шукати підтримку в інших групах.

Нагадаємо, після раніше видання Politico повідомило, що на зустрічі з фракцією "Слуга народу" президент Володимир Зеленський нібито заявив про намір брати участь у будь-яких виборах після завершення війни.

Проте джерела РБК-Україна, присутні на зустрічі, спростовували цю інформацію. Вони кажуть, що тема майбутніх виборів на обговоренні не підіймалася.

Більше про те, що насправді обговорювалося на зустрічі Зеленського з народними депутатами, а також поточні настрої в парламенті і СН - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу".

