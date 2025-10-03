Зеленский и "Слуги народа" снова проведут встречу: что известно

Как рассказали изданию собеседники, встреча главы государства с фракцией "Слуга народа" планируется на следующей неделе, но дата еще не определена.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что президент и народные депутаты от СН наметили проведение новой, более предметной встречи ориентировочно 6-10 октября.

Как прошла прошедшая встреча Зеленского со "Слугами народа"

16 сентября состоялась встреча президента Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа". Это мероприятие планировали еще летом, после скандала вокруг НАБУ и САП, когда внутри монобольшинства обострились противоречия.

Несмотря на опасения, что кризис приведет к развалу фракции, парламент сохранил работоспособность. Но организация разговора с главой государства затянулась, однако все же состоялась в середине сентября.

По оценкам всех собеседников издания, на встречу пришло около 150-160 "слуг" из 230. Зеленский упрекнул нардепов за низкую явку и перешел к формату вопросов и ответов. Основной акцент президент сделал на войне, гарантиях безопасности и необходимости сосредоточиться на поддержке армии.

Добавим, что сейчас проблемы с голосованиями в Раде продолжаются: стабильное "ядро" монобольшинства сократилось до 120-130 нардепов, а для принятия многих решений приходится искать поддержку в других группах.

Напомним, после ранее издание Politico сообщило, что на встрече с фракцией "Слуга народа" президент Владимир Зеленский якобы заявил о намерении участвовать в любых выборах после завершения войны.