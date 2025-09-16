Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуги народу", - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

"Сьогодні ввечері пройде зустріч фракції "Слуга народу" з президентом", - написав нардеп Железняк.

За його словами, відбудеться зустріч, яку "обіцяли депутатам після 23-го липня (коли різко зрозуміли, що треба переголосовувати рішення по НАБУ і САП)".

Джерела РБК-Україна в "Слузі народу" підтвердили, що в них буде зустріч із Зеленським.

Однак питання обговорення невідомі та нардепам наразі не анонсувалися. Але нардепи вважають, що буде зустріч на кшталт "тімбілдінгу", додають співрозмовники видання.

Скандал з НАБУ та САП

Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП і підпорядковує їх діяльність генеральному прокурору.

За документ проголосували 263 народні депутати, попри спроби блокування трибуни та вилучення законопроєкту з порядку денного. Того ж дня президент підписав закон, і він набрав чинності 23 липня.

Ухваленню закону передували масові обшуки у будівлях НАБУ та САП. Працівникам інкримінували держзраду, корупцію та незаконну співпрацю з РФ.

Рішення викликало масштабні протести в Києві та інших містах, а керівники антикорупційних органів заявили про загрозу для незалежності НАБУ і САП.

Після чого 24 липня президент Зеленський вніс альтернативний законопроєкт №13533, який фактично скасував обмеження попереднього закону і повернув повноваження НАБУ та САП.

Втім, ситуація все ж викликала міжнародний резонанс. ЄС та США висловили занепокоєння через проект №12414, назвавши його кроком назад, а подальший тиск на антикорупційні органи загрожував припиненням міжнародної підтримки.

Що відбулося через цей скандал усередині "Слуги народу"

Як вдалося з'ясувати РБК-Україна, перед голосуванням 22 липня у фракції панував роздратований і деморалізований настрій: депутатів скликали під час обіцяних канікул, а їм довелося ухвалювати скандальний закон про урізання повноважень НАБУ і САП. Мотиви були різні - хтось прагнув показати лояльність Зеленському, хтось не розумів суть голосування, дехто діяв під тиском.

Після ухвалення №12414 частина депутатів мовчала, інші активно відстоювали позицію. Уже коли Зеленський вніс законопроєкт №13533, який повертав незалежність НАБУ та САП - фракція почала змінювати курс.

Нині депутати "Слуги народу" вважають себе потерпілими та очікують гарантій: щоб НАБУ і САП не "наздоганяли" їх за минулі голосування. Дехто заявив, що це "останні голосування" у подібних питаннях.