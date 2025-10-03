ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський і "Слуги народу" знову проведуть зустріч: що відомо

Київ, П'ятниця 03 жовтня 2025 15:12
UA EN RU
Зеленський і "Слуги народу" знову проведуть зустріч: що відомо Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Президент Володимир Зеленський і фракція "Слуги народу" планують провести нову зустріч. Вона стане другою за останні чотири тижні.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Як розповіли виданню співрозмовники, зустріч глави держави з фракцією "Слуга народу" планується наступного тижня, але дата ще не визначена.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що президент і народні депутати від СН намітили проведення нової, більш предметної зустрічі орієнтовно 6-10 жовтня.

Як пройшла минула зустріч Зеленського зі "Слугами народу"

16 вересня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу". Цей захід планували ще влітку, після скандалу довкола НАБУ і САП, коли всередині монобільшості загострилися суперечності.

Попри побоювання, що криза призведе до розвалу фракції, парламент зберіг працездатність. Але організація розмови з главою держави затягнулася, однак все ж відбулася в середині вересня.

За оцінками всіх співрозмовників видання, на зустріч прийшло близько 150-160 "слуг" із 230. Зеленський дорікнув нардепам за низьку явку та перейшов до формату запитань і відповідей. Основний акцент президент зробив на війні, гарантіях безпеки та необхідності зосередитися на підтримці армії.

Додамо, що наразі проблеми із голосуваннями в Раді тривають: стабільне "ядро" монобільшості скоротилося до 120-130 нардепів, а для ухвалення багатьох рішень доводиться шукати підтримку в інших групах.

Нагадаємо, після раніше видання Politico повідомило, що на зустрічі з фракцією "Слуга народу" президент Володимир Зеленський нібито заявив про намір брати участь у будь-яких виборах після завершення війни.

Проте джерела РБК-Україна, присутні на зустрічі, спростовували цю інформацію. Вони кажуть, що тема майбутніх виборів на обговоренні не підіймалася.

Більше про те, що насправді обговорювалося на зустрічі Зеленського з народними депутатами, а також поточні настрої в парламенті і СН - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Слуга народа Верховна рада
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим