ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский и "Слуги народа" снова проведут встречу: что известно

Киев, Пятница 03 октября 2025 15:12
UA EN RU
Зеленский и "Слуги народа" снова проведут встречу: что известно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Президент Владимир Зеленский и фракция "Слуги народа" планируют провести новую встречу. Она станет второй за последние четыре недели.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Как рассказали изданию собеседники, встреча главы государства с фракцией "Слуга народа" планируется на следующей неделе, но дата еще не определена.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что президент и народные депутаты от СН наметили проведение новой, более предметной встречи ориентировочно 6-10 октября.

Как прошла прошедшая встреча Зеленского со "Слугами народа"

16 сентября состоялась встреча президента Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа". Это мероприятие планировали еще летом, после скандала вокруг НАБУ и САП, когда внутри монобольшинства обострились противоречия.

Несмотря на опасения, что кризис приведет к развалу фракции, парламент сохранил работоспособность. Но организация разговора с главой государства затянулась, однако все же состоялась в середине сентября.

По оценкам всех собеседников издания, на встречу пришло около 150-160 "слуг" из 230. Зеленский упрекнул нардепов за низкую явку и перешел к формату вопросов и ответов. Основной акцент президент сделал на войне, гарантиях безопасности и необходимости сосредоточиться на поддержке армии.

Добавим, что сейчас проблемы с голосованиями в Раде продолжаются: стабильное "ядро" монобольшинства сократилось до 120-130 нардепов, а для принятия многих решений приходится искать поддержку в других группах.

Напомним, после ранее издание Politico сообщило, что на встрече с фракцией "Слуга народа" президент Владимир Зеленский якобы заявил о намерении участвовать в любых выборах после завершения войны.

Однако источники РБК-Украина, присутствовавшие на встрече, опровергали эту информацию. Они говорят, что тема будущих выборов на обсуждении не поднималась.

Больше о том, что на самом деле обсуждалось на встрече Зеленского с народными депутатами, а также текущие настроения в парламенте и СН - читайте в материале РБК-Украина "Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Слуга народа Верховная рада
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным