Зеленський і Путін могли б зустрітися на листопадовому саміті G20 у Йоганнесбурзі, - Стубб

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 17:21
Зеленський і Путін могли б зустрітися на листопадовому саміті G20 у Йоганнесбурзі, - Стубб Фото: президент Фінляндії Александер Стубб (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Наступною потенційною нагодою для переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним може стати саміт G20, який відбудеться наприкінці листопада в Йоганнесбурзі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб.

За словами Стубба, хоча наразі немає ознак швидкого припинення вогню чи перемир’я, "робота за лаштунками триватиме".

Він уточнив, що минулого тижня обговорював ситуацію в Україні з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим та президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим. Лідери цих країн мають зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у четвер, а згодом - президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрінеться з Володимиром Путіним у Москві.

За його словами, підхід Фінляндії до війни в Україні залишається незмінним: військовий і економічний тиск на Росію необхідно посилити, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. На думку Стубба, можлива нагода для цього може виникнути наприкінці цього місяця в Південній Африці.

"Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі", - сказав Стубб.

Водночас, Стубб не бачить можливості зустрічі Трампа і Путіна до саміту G20, оскільки вони скасували свою зустріч у Будапешті.

Зустріч Путіна та Зеленського

Зеленський неодноразово заявляв про готовність до тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним, але наголошував - Україна не прийматиме умов, нав’язаних Кремлем.

Ще на початку вересня Путін підтвердив свою готовність до переговорів, однак наполягав, що Зеленський має приїхати до Москви й бути "готовим до обговорення".

Згодом президент України уточнив, що все ще відкритий до зустрічі з Путіним, але категорично відкидає можливість проведення переговорів на території Росії чи Білорусі.

