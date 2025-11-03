Зеленський і Путін могли б зустрітися на листопадовому саміті G20 у Йоганнесбурзі, - Стубб

Наступною потенційною нагодою для переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним може стати саміт G20, який відбудеться наприкінці листопада в Йоганнесбурзі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб.

За словами Стубба, хоча наразі немає ознак швидкого припинення вогню чи перемир’я, "робота за лаштунками триватиме".

Він уточнив, що минулого тижня обговорював ситуацію в Україні з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим та президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим. Лідери цих країн мають зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у четвер, а згодом - президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрінеться з Володимиром Путіним у Москві.

За його словами, підхід Фінляндії до війни в Україні залишається незмінним: військовий і економічний тиск на Росію необхідно посилити, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. На думку Стубба, можлива нагода для цього може виникнути наприкінці цього місяця в Південній Африці.

"Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі", - сказав Стубб.

Водночас, Стубб не бачить можливості зустрічі Трампа і Путіна до саміту G20, оскільки вони скасували свою зустріч у Будапешті.