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Зеленський і прем'єр Польщі підпишуть протокол про оборонну техніку для України

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Варшава, Середа 05 квітня 2023 14:07
Зеленський і прем'єр Польщі підпишуть протокол про оборонну техніку для України Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький і президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Варшави підпише із польським прем'єром Матеушем Моравецьким протокол щодо постачання оборонної техніки Україні. Це стосуватиметься й передачі БТР Rosomak.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у середу підпишуть протокол про наміри щодо постачання оборонної техніки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, мова йде про бронетранспортери Rosomak польського виробництва, які нещодавно Україна замовила у Варшави.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває із офіційним візитом в Польщі разом із українською делегацією.

Додамо, як очікується, країни між собою підпишуть низку угод.

Всі головні новини щодо офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Польщі - можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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