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Україна замовила у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak, - Моравецький

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Варшава, Субота 01 квітня 2023 13:17
Україна замовила у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak, - Моравецький Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (twitter.com/MorawieckiM)
Автор: Марія Кучерявець

Україна отримає від Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak. Профінансують передачу цих БТР країни ЄС і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

"Українська армія закупить у нас 100 Rosomaks, які виробляються в Семяновіце-Шльонському. Rosomaks - це топові бойові транспортери. Ця покупка буде оплачена за гроші ЄС і США", - написав Моравецький.

Коротко про ці бронетранспортери

Бронетранспортери Rosomak - флагман Збройних сил Польщі. Колісний БТР випускається в багатьох модифікаціях і послідовно модифікується в Польщі на базі ліцензійної базової версії автомобіля AMV XC-360P, розробленого фінською компанією Patria.

Rosomak перебувають на озброєнні Збройних сил Польщі. У базовій версії вони озброєнні 30-мм гарматою в турелі Hitfist.

Нагадаємо, що Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні чотирьох літаків МіГ-29.

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