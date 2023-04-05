Зеленский и премьер Польши подпишут протокол об оборонной технике для Украины
Президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву подпишет с польским премьером Матеушем Моравецким протокол о поставках оборонной техники Украине. Это касается и передачи БТР Rosomak.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду подпишут протокол о намерениях по поставке оборонной техники", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о бронетранспортерах Rosomak польского производства, которые недавно Украина заказала у Варшавы.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше вместе с украинской делегацией.
Добавим, как ожидается, страны между собой подпишут ряд соглашений.
Все главные новости по поводу официального визита президента Владимира Зеленского в Польшу - можно узнать в материале РБК-Украина.
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