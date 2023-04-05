Зеленський і Дуда зустрілися в Польщі

Президент Володимир Зеленський сьогодні у Польщі зустрівся із колегою Анджеєм Дудою. Церемонія проходить біля Королівського замку у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію із зустрічі президентів, яку веде ОП.

Зазначимо, що до польської столиці Володимир Зеленський прибув разом із дружиною Оленою Зеленською. Також з ним прибула і українська делегація.

Президент Дуда разом зі своєю дружиною вже привітали Зеленських біля президентського палацу, урочистості закінчилися. Тепер на президентів України і Польщі чекають двосторонні переговори.

Нагадаємо, що за всі головні новини щодо офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Польщі - можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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