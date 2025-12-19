Зеленський і Навроцький вперше зустрілися в Польщі: чого чекати

Після перемовин президенти проведуть спільну пресконференцію.

Що передувало зустрічі лідерів

Таким чином, Зеленський уперше зустрівся з новообраним президентом Польщі у Варшаві з моменту його обрання. Зустріч ініціювала польська сторона.

Після перемоги Навроцького на виборах Зеленський підтримував контакт телефоном, проте особиста зустріч відбулася лише через чотири місяці, попри те, що президент України неодноразово перетинав Польщу під час закордонних візитів.

Як писали польські ЗМІ, Навроцький неодноразово відхиляв запрошення до Києва, підкреслюючи, що Польща прагне "симетрії" та "взаємної поваги" у відносинах з Україною.

Більше того, 5 грудня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що "з президента Зеленського корона б не впала, якби, проїжджаючи через Польщу, він попросив про візит до Президентського палацу".

"Проблемні питання"

Новий президент Польщі бачить взаємини з Україною жорсткіше, ніж його попередник Анджей Дуда. Він зазначав, що допомога Варшави не повинна сприйматися Києвом як "належне", а Польща має бути повноцінним партнером, а не "коридором" чи "передпокоєм" у стратегічних питаннях.

Президент Польщі наполягає на більш помітній ролі Варшави під час мирних переговорів щодо війни в Україні.

У період передвиборчої кампанії Навроцький виступав проти вступу України до НАТО, поки вона перебуває у стані війни з Росією, пояснюючи це побоюванням, що "вступ втягне у війну усі країни-члени Альянсу".

Вже після свого обрання президентом він заявляв про "передчасність" дискусій щодо вступу України в НАТО та ЄС.

Ще одним важливим питанням є встановлення історичної справедливості. Навроцький, історик за освітою, наголошує на необхідності вирішити питання Волинської трагедії.

Та попри розбіжності президент Польщі запевнив, що Варшава повинна підтримувати Україну і буде надалі це робити. А все, що наразі потрібно - це "навчитися діяти як партнери, а не як "молодші партнери".

Українська позиція

Посол України у Варшаві Василь Боднар підтвердив, що Київ зацікавлений у тісному контакті з новим польським керівництвом для обговорення оборонної співпраці та підтримки миру.

Напередодні візиту Зеленський висловив Польщі вдячність за добросусідство.

"Ми дуже вдячні Польщі за підтримку. Для нас це дуже важливе добросусідство. І що стосується мого візиту в Польщу: польська сторона нам запропонувала п’ятницю. Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати", - сказав він під час спілкування із журналістами 14 грудня.