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Посол України розповів, чого чекати від нового польського президента Навроцького

Вівторок 29 липня 2025 08:42
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Посол України розповів, чого чекати від нового польського президента Навроцького Фото: посол Василь Боднар (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Ірина Глухова

Новий президент Польщі Павел Навроцький у своїй публічній риториці приділяє значну увагу історичній пам’яті.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол України в Польщі Василя Боднар.

"Пан Навроцький - це відомий у Польщі керівник Інституту національної пам’яті, зараз - переможець виборчих перегонів. Звичайно, з президентом Навроцьким треба налагоджувати контакти", - наголосив посол.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський вже привітав Навроцького з перемогою, як у соціальних мережах, так і через офіційне письмове звернення. Очікується, що після інавгурації відбудеться налагодження безпосередньої комунікації між Києвом і новим польським керівництвом.

"Очікуємо, що польська сторона буде відкрита до конструктивного діалогу, який допоможе нам у розвитку стратегічного партнерства, а також у вирішенні проблемних питань", - зазначив дипломат.

Він підкреслив, що у своїй публічній риториці Павел Навроцький приділяє значну увагу історичній пам’яті.

Україна, за словами посла, активно працює над питаннями пошукових робіт і ексгумацій, які викликають значний суспільний інтерес у Польщі.

Водночас він наголосив на важливості тем, пов’язаних з європейською та євроатлантичною інтеграцією України.

"Добре відомо, що в державному інтересі Польщі - щоб Україна була із західним блоком. Україна зараз боронить Європу, в тому числі й Польщу, від російської агресії", - сказав посол, додавши, що багато поляків розуміють: українська оборона - це водночас і захист їхньої країни.

На завершення Боднар підкреслив, що Київ сподівається на предметний діалог із польською стороною.

"Ми маємо надію, що в подальшому діалозі ми будемо говорити про конкретні речі, розвіювати певні міфи і проблеми, які використовувалися в політичному дискурсі, а також знаходити точки дотику, які б допомагали мати спільний порядок денний і вирішувати проблеми в дусі конструктивного діалогу, а не через медіа", - сказав він.

Вибори у Польщі

Нагадаємо, 2 червня у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Переможцем виборів став кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький. За даними Державної виборчої комісії (PKW), після підрахунку 100% голосів він отримав 50,89% підтримки виборців - це 10 606 628 голосів.

Тим часом його суперник, представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, набрав 49,11% або 10 237 177 голосів.

Різниця між кандидатами склала менше одного відсотка - близько 370 тисяч голосів.

Детальніше про президентські вибори у Польщі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Польща Кароль Навроцький
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