Посол України розповів, чого чекати від нового польського президента Навроцького

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол України в Польщі Василя Боднар.

"Пан Навроцький - це відомий у Польщі керівник Інституту національної пам’яті, зараз - переможець виборчих перегонів. Звичайно, з президентом Навроцьким треба налагоджувати контакти", - наголосив посол.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський вже привітав Навроцького з перемогою, як у соціальних мережах, так і через офіційне письмове звернення. Очікується, що після інавгурації відбудеться налагодження безпосередньої комунікації між Києвом і новим польським керівництвом.

"Очікуємо, що польська сторона буде відкрита до конструктивного діалогу, який допоможе нам у розвитку стратегічного партнерства, а також у вирішенні проблемних питань", - зазначив дипломат.

Він підкреслив, що у своїй публічній риториці Павел Навроцький приділяє значну увагу історичній пам’яті.

Україна, за словами посла, активно працює над питаннями пошукових робіт і ексгумацій, які викликають значний суспільний інтерес у Польщі.

Водночас він наголосив на важливості тем, пов’язаних з європейською та євроатлантичною інтеграцією України.

"Добре відомо, що в державному інтересі Польщі - щоб Україна була із західним блоком. Україна зараз боронить Європу, в тому числі й Польщу, від російської агресії", - сказав посол, додавши, що багато поляків розуміють: українська оборона - це водночас і захист їхньої країни.

На завершення Боднар підкреслив, що Київ сподівається на предметний діалог із польською стороною.

"Ми маємо надію, що в подальшому діалозі ми будемо говорити про конкретні речі, розвіювати певні міфи і проблеми, які використовувалися в політичному дискурсі, а також знаходити точки дотику, які б допомагали мати спільний порядок денний і вирішувати проблеми в дусі конструктивного діалогу, а не через медіа", - сказав він.