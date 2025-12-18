Зеленський прибув до Польщі з державним візитом

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі. Про його можливий візит раніше повідомляла канцелярія президента Польщі Кароля Навроцького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі та "Інтерфакс-Україна".

Згідно з програмою візиту Зеленського, яку опублікувала канцелярія Навроцького, головні події візиту українського лідера до Варшави відбудуться вже 19 грудня. Зокрема о 10:00 за варшавським часом пройде офіційна церемонія зустрічі Зеленського президентом Польщі. Після цього розпочнеться президентська зустріч у палаці, яка згідно з програмою повинна тривати 45 хвилин. Вже об 11:00 планується проведення пленарних переговорів делегацій на чолі з президентами, а об 11:55 лідери України та Польщі вийдуть на зустріч з представниками ЗМІ. Цікаво, що Зеленський, схоже, вже перебуває у Польщі. Відео його прибуття до Варшави з'явилося у мережі.