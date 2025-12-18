ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський прибув до Польщі з державним візитом

Україна, Польща, Четвер 18 грудня 2025 20:15
UA EN RU
Зеленський прибув до Польщі з державним візитом Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі. Про його можливий візит раніше повідомляла канцелярія президента Польщі Кароля Навроцького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі та "Інтерфакс-Україна".

Згідно з програмою візиту Зеленського, яку опублікувала канцелярія Навроцького, головні події візиту українського лідера до Варшави відбудуться вже 19 грудня. Зокрема о 10:00 за варшавським часом пройде офіційна церемонія зустрічі Зеленського президентом Польщі.

Після цього розпочнеться президентська зустріч у палаці, яка згідно з програмою повинна тривати 45 хвилин. Вже об 11:00 планується проведення пленарних переговорів делегацій на чолі з президентами, а об 11:55 лідери України та Польщі вийдуть на зустріч з представниками ЗМІ.

Цікаво, що Зеленський, схоже, вже перебуває у Польщі. Відео його прибуття до Варшави з'явилося у мережі.

Зазначимо, раніше ми писали, що під час візиту до Польщі 19 грудня президент Зеленський може зустрітися не тільки з Навроцьким, але й з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Як повідомляло РБК-Україна, на зустрічі президента Польщі Навроцького та президента України Володимира Зеленського обговорюватимуть питання безпеки, економіки та історичної співпраці. Сам Навроцький заявляв, що хоче "перезавантажити" відносини Польщі та України.

Ще після своєї перемоги на президентських виборах у Польщі Навроцький оголосив про плани зустрітися із Зеленським у Києві. Але цієї зустрічі так і не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Польща Кароль Навроцький
Новини
Окупанти вдарили дроном по мосту під Одесою: загинула жінка, постраждали діти
Окупанти вдарили дроном по мосту під Одесою: загинула жінка, постраждали діти
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW