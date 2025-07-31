Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі: про що домовились

Україна та Польща готуються посилити двосторонню співпрацю. Київ розраховує на збереження підтримки з боку Варшави у сфері безпеки, політики та гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні була хороша наша перша розмова з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким. Привітав із перемогою на виборах 1 червня та побажав успіху. Розраховуємо, що Польща й надалі залишатиметься нашим надійним партнером і союзником", - зауважив він.

Зеленський зауважив, що Україна цінує всю підтримку, надану Польщею від самого початку повномасштабної війни: військову, політичну та гуманітарну.

"Цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Поінформував про наслідки цього обстрілу та про ситуацію на фронті. Для нас дуже важливо, щоб Польща продовжувала допомагати Україні. Адже ми захищаємо не лише себе, а й усю нашу Європу, і зокрема Польщу", - наголосив президент.

Він зауважив, що під час розмови вони з Навроцьким обговорили ключові події, які відбудуться найближчими місяцями.

"Домовилися про обмін візитами, під час яких обговоримо всі актуальні питання двосторонньої співпраці. Обов’язково визначимо формати взаємодії, які дадуть реальний результат для наших країн, наших людей", - підсумував глава України.