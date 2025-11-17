Зеленський і Макрон підписали "історичну угоду" щодо посилення України

Раніше Reuters повідомляло, що Зеленський сьогодні, 17 листопада, планує укласти угоду з Францією щодо постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет.

Зазначається, що вже кілька тижнів тривають переговори стосовно того, що Франція може надати Україні більше військової підтримки.

Минулого місяця Макрон пообіцяв запропонувати більше винищувачів Mirage, спочатку пообіцявши поставити шість, а також нову партію ракет класу "земля-повітря" Aster 30, вироблених європейською групою MBDA, для батарей ППО SAMP/T.

Також раніше Зеленський заявив, що Україна скоро отримає нові системи протиповітряної оборони та бойові літаки від союзників, зокрема від Франції. Відповідні рішення вже готуються, це буде історична угода.

Окрім цього, ще наприкінці жовтня Зеленський говорив про те, що Україна скоро може отримати додаткові літаки Mirage 2000 від Франції – відповідне рішення вже є.

До цього президент Франції Еммануель Макрон 24 жовтня після засідання "коаліції рішучих" заявив, що Франція надасть Україні додаткові винищувачі Mirage та боєприпаси Aster до систем ППО SAMP/T.