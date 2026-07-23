Зеленський і Федоров все ще продовжують діалог щодо посади

Діалог між Михайлом Федоровим та президентом Володимиром Зеленським щодо посади першого все ще триває.

Про це журналістам сказав радник президента Дмитро Литвин, повідомляє РБК-Україна .

Литвин також відмовився розкривати будь-які додаткові подробиці з приводу запропонованої Федорову посади віце-прем'єра з військових інновацій. Ані повноваження, ані які саме сфери відповідальності будуть за цією посадою.

"Ще триває діалог президента з Михайлом, тож некоректно розкривати його зміст", - зазначив Литвин.

Що передувало

Сьогодні Володимир Зеленський заявив, що пропонував ексміністру оборони декілька посад. Глава держави повідомив, що остання з них - віце-прем'єр з військових інновацій.

Президент наголосив, що у нього повинна бути координація з керівництво Міністерства оборони та керівництвом армії.

Зазначимо, джерела РБК-Україна в оточенні Федорова раніше повідомили, що ексміністр готовий повернутися лише на посаду очільника Міноборони.

Відставка Федорова

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський ухвалив рішення про кадрові зміни в Міноборони, звільнивши Михайла Федорова з посади міністра. Виконувати обов'язки очільника відомства призначили колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.