Зеленский и Федоров все еще продолжают диалог по поводу должности

Диалог между Михаилом Федоровым и президентом Владимиром Зеленским по поводу должности первого продолжается.

Об этом журналистам сказал советник президента Дмитрий Литвин, сообщает РБК-Украина .

Литвин также отказался раскрывать какие-либо дополнительные подробности по поводу предложенной Федорову должности вице-премьера по военным инновациям. Ни полномочия, ни какие именно сферы ответственности будут на этой должности.

"Еще продолжается диалог президента с Михаилом, поэтому некорректно раскрывать его содержание", - отметил Литвин.

Что предшествовало

Сегодня Владимир Зеленский заявил, что предлагал эксминистру обороны несколько должностей. Глава государства сообщил, что последняя из них - вице-премьер по военным инновациям.

Президент подчеркнул, что у него должна быть координация с руководством Министерства обороны и руководством армии.

Отметим, источники РБК-Украина в окружении Федорова ранее сообщили, что эксминистр готов вернуться только на должность главы Минобороны.

Отставка Федорова

Напомним, на прошлой неделе Зеленский принял решение о кадровых изменениях в Минобороны, уволив Михаила Федорова с должности министра. Исполнять обязанности главы ведомства назначили бывшего и.о. главы СБУ Евгения Хмару.