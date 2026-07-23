Зеленский и Федоров все еще продолжают диалог по поводу должности
Диалог между Михаилом Федоровым и президентом Владимиром Зеленским по поводу должности первого продолжается.
Об этом журналистам сказал советник президента Дмитрий Литвин, сообщает РБК-Украина.
Литвин также отказался раскрывать какие-либо дополнительные подробности по поводу предложенной Федорову должности вице-премьера по военным инновациям. Ни полномочия, ни какие именно сферы ответственности будут на этой должности.
"Еще продолжается диалог президента с Михаилом, поэтому некорректно раскрывать его содержание", - отметил Литвин.
Что предшествовало
Сегодня Владимир Зеленский заявил, что предлагал эксминистру обороны несколько должностей. Глава государства сообщил, что последняя из них - вице-премьер по военным инновациям.
Президент подчеркнул, что у него должна быть координация с руководством Министерства обороны и руководством армии.
Отметим, источники РБК-Украина в окружении Федорова ранее сообщили, что эксминистр готов вернуться только на должность главы Минобороны.
Отставка Федорова
Напомним, на прошлой неделе Зеленский принял решение о кадровых изменениях в Минобороны, уволив Михаила Федорова с должности министра. Исполнять обязанности главы ведомства назначили бывшего и.о. главы СБУ Евгения Хмару.
Глава государства пояснил, что причиной отставки стало недефективное взаимодействие между Минобороны и руководством ВСУ. По словам Зеленского, ведомство и военное командование не смогли построить должное сотрудничество без его личного вмешательства.
В то же время Федоров заявлял, что предлагал президенту сменить военное руководство, однако эта инициатива не нашла поддержки. После этого, по словам эксминистра, Генштаб начал блокировать предложенные им реформы.