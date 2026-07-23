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Зеленский и Федоров все еще продолжают диалог по поводу должности

17:47 23.07.2026 Чт
2 мин
У президента не спешат раскрывать подробности о должности для эксминистра
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский и Федоров все еще продолжают диалог по поводу должности Фото: Владимир Зеленский и Михаил Федоров (facebook.com_zelenskyy.official)
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Диалог между Михаилом Федоровым и президентом Владимиром Зеленским по поводу должности первого продолжается.

Об этом журналистам сказал советник президента Дмитрий Литвин, сообщает РБК-Украина.

Литвин также отказался раскрывать какие-либо дополнительные подробности по поводу предложенной Федорову должности вице-премьера по военным инновациям. Ни полномочия, ни какие именно сферы ответственности будут на этой должности.

"Еще продолжается диалог президента с Михаилом, поэтому некорректно раскрывать его содержание", - отметил Литвин.

Что предшествовало

Сегодня Владимир Зеленский заявил, что предлагал эксминистру обороны несколько должностей. Глава государства сообщил, что последняя из них - вице-премьер по военным инновациям.

Президент подчеркнул, что у него должна быть координация с руководством Министерства обороны и руководством армии.

Отметим, источники РБК-Украина в окружении Федорова ранее сообщили, что эксминистр готов вернуться только на должность главы Минобороны.

Отставка Федорова

Напомним, на прошлой неделе Зеленский принял решение о кадровых изменениях в Минобороны, уволив Михаила Федорова с должности министра. Исполнять обязанности главы ведомства назначили бывшего и.о. главы СБУ Евгения Хмару.

Глава государства пояснил, что причиной отставки стало недефективное взаимодействие между Минобороны и руководством ВСУ. По словам Зеленского, ведомство и военное командование не смогли построить должное сотрудничество без его личного вмешательства.

В то же время Федоров заявлял, что предлагал президенту сменить военное руководство, однако эта инициатива не нашла поддержки. После этого, по словам эксминистра, Генштаб начал блокировать предложенные им реформы.

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