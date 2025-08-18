Зеленський хоче з'ясувати, чи серйозно Трамп тиснув на Путіна, - Politico

Як пише видання з посиланням на власні джерела, українська сторона хоче роз'яснень від США під час зустрічі в Овальному кабінеті, водночас пропонуючи деякі компроміси. Проте ці компроміси, ймовірно, не ті, яких хоче президент США Дональд Трамп.

"Ми не визнаємо окупацію, ситуація щодо компромісів ширша, але ми не виводитимемо наші війська", - сказав виданню український чиновник, знайомий з переговорами.

За його словами, Україна хоче з'ясувати деталі можливих гарантій безпеки і чи серйозно Трамп тиснув на Путіна, щоб той перейшов до тристороннього формату зустрічі лідерів.