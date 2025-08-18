Зеленский хочет выяснить, серьезно ли Трамп давил на Путина, - Politico

Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, украинская сторона хочет разъяснений от США во время встречи в Овальном кабинете, одновременно предлагая некоторые компромиссы. Однако эти компромиссы, вероятно, не те, которых хочет президент США Дональд Трамп.

"Мы не признаем оккупацию, ситуация по компромиссам шире, но мы не будем выводить наши войска", - сказал изданию украинский чиновник, знакомый с переговорами.

По его словам, Украина хочет выяснить детали возможных гарантий безопасности и серьезно ли Трамп давил на Путина, чтобы тот перешел к трехстороннему формату встречи лидеров.