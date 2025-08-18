ua en ru
Зеленський хоче з'ясувати, чи серйозно Трамп тиснув на Путіна, - Politico

Вашингтон, Понеділок 18 серпня 2025 20:00
Зеленський хоче з'ясувати, чи серйозно Трамп тиснув на Путіна, - Politico Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не піде на територіальні поступки з Росією, але запропонує деякі компроміси. Президент Володимир Зеленський також хоче дізнатися, чи серйозно Дональд Трамп тиснув на Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання з посиланням на власні джерела, українська сторона хоче роз'яснень від США під час зустрічі в Овальному кабінеті, водночас пропонуючи деякі компроміси. Проте ці компроміси, ймовірно, не ті, яких хоче президент США Дональд Трамп.

"Ми не визнаємо окупацію, ситуація щодо компромісів ширша, але ми не виводитимемо наші війська", - сказав виданню український чиновник, знайомий з переговорами.

За його словами, Україна хоче з'ясувати деталі можливих гарантій безпеки і чи серйозно Трамп тиснув на Путіна, щоб той перейшов до тристороннього формату зустрічі лідерів.

Питання територій

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що мирна угода між РФ та Україною, ймовірно, вимагатиме "певного обміну територіями". Але він також зазначив, що Україна поверне частину своїх територій.

Президент Володимир Зеленський відкинув територіальні поступки, заявивши, що це закріплено в Конституції. Він наголосив, що Україна не даруватиме своїх територій окупантам.

За даними ЗМІ, російський диктатор Путін нібито хоче, щоб Україна повністю вивела війська з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання РФ заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях.

