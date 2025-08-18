Зеленский хочет выяснить, серьезно ли Трамп давил на Путина, - Politico
Украина не пойдет на территориальные уступки с Россией, но предложит некоторые компромиссы. Президент Владимир Зеленский также хочет узнать, серьезно ли Дональд Трамп давил на Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, украинская сторона хочет разъяснений от США во время встречи в Овальном кабинете, одновременно предлагая некоторые компромиссы. Однако эти компромиссы, вероятно, не те, которых хочет президент США Дональд Трамп.
"Мы не признаем оккупацию, ситуация по компромиссам шире, но мы не будем выводить наши войска", - сказал изданию украинский чиновник, знакомый с переговорами.
По его словам, Украина хочет выяснить детали возможных гарантий безопасности и серьезно ли Трамп давил на Путина, чтобы тот перешел к трехстороннему формату встречи лидеров.
Вопрос территорий
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение между РФ и Украиной, вероятно, потребует "определенного обмена территориями". Но он также отметил, что Украина вернет часть своих территорий.
Президент Владимир Зеленский отверг территориальные уступки, заявив, что это закреплено в Конституции. Он подчеркнул, что Украина не будет дарить своих территорий оккупантам.
По данным СМИ, российский диктатор Путин якобы хочет, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей в обмен на обязательства РФ заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.