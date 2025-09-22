ua en ru
Зеленський хоче відправити українські війська до Туреччини та Британії: у чому причина

Україна, Понеділок 22 вересня 2025 18:05
UA EN RU
Зеленський хоче відправити українські війська до Туреччини та Британії: у чому причина Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський хоче відправити українські війська на навчання до Туреччини та Великої Британії.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідний законопроект було опубліковано на сайті Верховної Ради.

Як сказано у пояснювальній записці, що безпекова ситуація в Україні потребує відправки військових на навчання до інших країн. Однак наразі зробити це морським шляхом неможливо, оскільки Туреччина, згідно з Конвенцією Монтре, не відкриває протоки Босфор і Дарданелли для воюючих сторін.

А ось прийняття закону дозволить забезпечити здійснення заходів пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України

Проєктом закону пропонується схвалити відправку до:

  • Туреччини - корвету ВМС "Гетьман Іван Мазепа" у складі штатного екіпажу чисельністю до 106 військових;
  • Великої Британії - протимінних кораблів "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь", "Мелітополь" і "Генічеськ" (екіпаж - 39 військових кожен), а також 20 військових Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ.

"Реалізація закону також сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки", - йдеться у документі.

Конвенція Монтре - міжнародна угода 1936 року, що регулює режим проходу військових та цивільних кораблів через протоки Босфор і Дарданелли, які з’єднують Чорне та Середземне моря.

Документ визначає права Туреччини як контролюючої сторони проток, встановлює правила для проходу нейтральних і чорноморських держав, обмежує тоннаж і перебування військових кораблів іноземних держав у Чорному морі, а також дозволяє Туреччині забезпечувати безпеку проток у мирний та воєнний час.

Метою конвенції є баланс між свободою судноплавства та безпекою прибережної держави.

Що відомо про корвет "Іван Мазепа"

"Гетьман Іван Мазепа" (бортовий номер F211) - протичовновий корвет класу Ada, що збудований Туреччиною для України на суднобудівній корабельні в Стамбулі.

Ще в березні 2024 року повідомлялось, що українські воїни вже проходять підготовку для подальшої служби на корветі "Гетьман Іван Мазепа".

