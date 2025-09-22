Зеленский хочет отправить украинские войска в Турцию и Британию: в чем причина
Президент Владимир Зеленский хочет отправить украинские войска на учения в Турцию и Великобританию.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующий законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады.
Как сказано в пояснительной записке, что ситуация с безопасностью в Украине требует отправки военных на обучение в другие страны. Однако сейчас сделать это морским путем невозможно, поскольку Турция, согласно Конвенции Монтре, не открывает проливы Босфор и Дарданеллы для воюющих сторон.
А вот принятие закона позволит обеспечить осуществление мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины
Проектом закона предлагается одобрить отправку в:
- Турцию - корвет ВМС "Гетман Иван Мазепа" в составе штатного экипажа численностью до 106 военных;
- Великобритании - противоминных кораблей "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" (экипаж - 39 военных каждый), а также 20 военных Управления 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ.
"Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки", - говорится в документе.
Конвенция Монтре - международное соглашение 1936 года, регулирующее режим прохода военных и гражданских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное и Средиземное моря.
Документ определяет права Турции как контролирующей стороны проливов, устанавливает правила для прохода нейтральных и черноморских государств, ограничивает тоннаж и пребывание военных кораблей иностранных государств в Черном море, а также позволяет Турции обеспечивать безопасность проливов в мирное и военное время.
Целью конвенции является баланс между свободой судоходства и безопасностью прибрежного государства.
Что известно о корвете "Иван Мазепа"
"Гетман Иван Мазепа" (бортовой номер F211) - противолодочный корвет класса Ada, построенный Турцией для Украины на судостроительной верфи в Стамбуле.
Еще в марте 2024 года сообщалось, что украинские воины уже проходят подготовку для дальнейшей службы на корвете "Гетман Иван Мазепа".