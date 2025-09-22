ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский хочет отправить украинские войска в Турцию и Британию: в чем причина

Украина, Понедельник 22 сентября 2025 18:05
UA EN RU
Зеленский хочет отправить украинские войска в Турцию и Британию: в чем причина Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский хочет отправить украинские войска на учения в Турцию и Великобританию.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующий законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады.

Как сказано в пояснительной записке, что ситуация с безопасностью в Украине требует отправки военных на обучение в другие страны. Однако сейчас сделать это морским путем невозможно, поскольку Турция, согласно Конвенции Монтре, не открывает проливы Босфор и Дарданеллы для воюющих сторон.

А вот принятие закона позволит обеспечить осуществление мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины

Проектом закона предлагается одобрить отправку в:

  • Турцию - корвет ВМС "Гетман Иван Мазепа" в составе штатного экипажа численностью до 106 военных;
  • Великобритании - противоминных кораблей "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" (экипаж - 39 военных каждый), а также 20 военных Управления 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ.

"Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки", - говорится в документе.

Конвенция Монтре - международное соглашение 1936 года, регулирующее режим прохода военных и гражданских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное и Средиземное моря.

Документ определяет права Турции как контролирующей стороны проливов, устанавливает правила для прохода нейтральных и черноморских государств, ограничивает тоннаж и пребывание военных кораблей иностранных государств в Черном море, а также позволяет Турции обеспечивать безопасность проливов в мирное и военное время.

Целью конвенции является баланс между свободой судоходства и безопасностью прибрежного государства.

Что известно о корвете "Иван Мазепа"

"Гетман Иван Мазепа" (бортовой номер F211) - противолодочный корвет класса Ada, построенный Турцией для Украины на судостроительной верфи в Стамбуле.

Еще в марте 2024 года сообщалось, что украинские воины уже проходят подготовку для дальнейшей службы на корвете "Гетман Иван Мазепа".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Верховная рада Владимир Зеленский
Новости
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: экс-сотрудник УГО получил пожизненное заключение
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: экс-сотрудник УГО получил пожизненное заключение
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"