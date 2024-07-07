Як Україна застосовуватиме майбутній флагман "Гетьман Іван Мазепа": відповідь ВМС

Майбутній флагман Військово-морських сил - корвет "Гетьман Іван Мазепа" - застосовуватиметься для цілої низки завдань. Очікується, що вже цього року він має вступити до строю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спікера ВМС Дмитра Плетенчука для "Суспільне Крим" .

За його словами, Туреччина добудовує перший корвет "Гетьман Іван Мазепа", який за планом ще у 2024 році має отримати Україна.

"Це бойова одиниця, яка може виконувати різні завдання - охорона водного району, прибережних вод, боротьба з надводними кораблями, розвідка, прикриття ППО", - зазначив Плетенчук.

Він також додав, що корвет кілька разів модернізували безпосередньо під час будівництва з урахуванням українського бойового досвіду.

"Тому було внесено деякі конструктивні зміни до цього корвету. Зараз екіпаж проходить навчання, цей процес дуже тривалий", - додав речник ВМС.

Що відомо про корвет

"Гетьман Іван Мазепа" (бортовий номер F211) - протичовновий корвет класу Ada, який будує Труція для України. Він має замінити фрегат "Гетьман Сагайдачний" у якості флагмана ВМС.

Корвет було закладено у вересні 2021 року. У жовтні 2022 року відбулася церемонія спуску корвету на воду на суднобудівній верфі у Стамбулі.

Передбачається, що корабель буде оснащено ракетним комплексом "Гарпун" або NSM. Раніше було підтверджено, що на ньому встановлять вертикальні пускові установки зенітних ракет малого радіусу MICA VL.

Протичовневе озброєння буде представлено гідроакустичними станціями, двома торпедними апаратами та двома бомбометами протиторпедної оборони. Артилерійське озброєння - 76-мм гармата та два модулі під 12,7-мм кулемети.

Нагадаємо, у травні корвет "Гетьман Іван Мазепа" виходив на перші випробування. Відомо, що українські екіпажі проходять вже підготовку.