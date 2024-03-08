Український екіпаж проходить підготовку для служби на корветі "Гетьман Іван Мазепа", - ВМС

Українські воїни вже проходять підготовку для подальшої служби на корветі "Гетьман Іван Мазепа", який зараз будують у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Військово-морські сили України тісно співпрацюють із Туреччиною в оборонній сфері.

"Екіпаж для одного з цих кораблів уже проходить підготовку безвідносно того де і яку саме, для проходження подальшої служби на цих кораблях", - сказав Плетенчук.

Також представник ВМС заявив, що українські воїни в бригаді морської авіації використовують й інші вироби турецького виробництва. Йдеться про безпілотники "Байрактар". Плетенчук додав, що Україна давно працює з Туреччиною, назвав цю співпрацю плідною і нагадав, що вона почалася ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Що відомо про корвет

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх наявних типів протикорабельних ракет. Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися в січні 2021 року, було нарізано сталь і формували секції.

Нагадаємо, на початку липня 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця 2023 року отримає власний військовий корвет. Планується, що корабель приймуть до складу ВМФ України 2024 року.

У вересні 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій і кіль корабля.