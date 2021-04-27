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Зеленский в Херсоне проведет совещание по безопасности. Обсудят ситуацию у границ Украины

Новина українською → Херсон, Вторник 27 апреля 2021 12:05
Зеленский в Херсоне проведет совещание по безопасности. Обсудят ситуацию у границ Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область. В Херсоне он проведет совещание по ситуации у границ Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также Зеленский посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом.

"В Херсоне президент проведет совещание по ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях", - сообщает пресс-служба ОП.

Отметим, на прошлой неделе Россия заявила об отводе войск от украинской границы. Однако, Зеленский заявил, что Украина наблюдает и готова к любым действиям РФ. Также в Пентагоне считают, что рано говорить об деэскалации ситуации у украинских границ.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что президент России Владимир Путин маскирует намерения и тяжелая техника остается у украинских границ.

Кроме того, в Польше заявили, что политика президента РФ Владимира Путина направлена на восстановление Российской империи.

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Новости Украины Политика Владимир Зеленский Российская Федерация Украина граница
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Зеленский в Херсоне проведет совещание по безопасности. Обсудят ситуацию у границ Украины
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