Миновала ли угроза у границ Украины: ответ Пентагона
Министерство обороны США продолжает следить за российскими войсками у границ Украины. Американские власти не убеждены, что Россия пошла на деэскалацию обстановки в Крыму и у границы с Украиной.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".
В Пентагоне заявили, что часть российских войск, по-видимому, была отведена, но опасность сохраняется.
"Мы видели определенное отступление некоторых сил от Украины", - заявил Кирби, отметив, что американские военные "будут очень внимательно наблюдать за этим".
"Пока слишком рано говорить об этом и принимать за чистую монету российские заявления о том, что то, что они называли учениями, теперь завершилось, и они отводят всех назад", - сообщил он.
Напомним, Россия объявила, что отводит свои войска из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране существует постоянная угроза, потому что идет война, особенно в районе Донбасса.
Отметим, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим "тишины" 26 апреля.