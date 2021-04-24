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Путин маскирует намерения, угроза нападения сохраняется, - посол Украины в Германии

Новина українською → Берлин, Суббота 24 апреля 2021 18:01
Путин маскирует намерения, угроза нападения сохраняется, - посол Украины в Германии Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что президент России Владимир Путин маскирует намерения и тяжелая техника остается у украинских границ. Он призвал Германию к международному мониторингу отвода российских войск.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, хотя в Киеве вздохнули с облегчением из-за отвода войск России, однако "рано давать отбой".

"Путин маскирует намерения, тяжелая техника остается, угроза нападения сохраняется. Призвал Берлин требовать от РФ международный мониторинг отвода войск", - написал он.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне новостей об отводе российских войск от украинских границ просил зарубежных партнеров не терять бдительность. Также в США говорят, что рано делать выводы относительно отвода российских войск от Украины.

Напомним, Россия объявила, что отводит свои войска из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается начеку, несмотря на отвод российских войск.

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