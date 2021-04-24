Путин хочет восстановить империю, - глава Минобороны Польши
В Польше заявили, что политика президента РФ Владимира Путина направлена на восстановление Российской империи. События на украинско-российской границе вызвали беспокойство в Польше.
Об этом он заявил в эфире "Польского радио".
Он напомнил о нападении РФ на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году.
"Несомненно, политика президента Путина направлена на восстановление Российской империи", - заявил Блащак.
Также глава Минобороны Польши вспомнил слова покойного президента Леха Качиньского: "Сначала Грузия, потом Украина, потом Прибалтика, потом, возможно, Польша".
Поэтому Польша занимается модернизацией своей армии и увеличением ее численности, отметил министр.
Отметим, посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее заявил, что Путин маскирует намерения, угроза нападения сохраняется.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил украинскому президенту Зеленскому приехать в Москву и поговорить об отношениях двух стран.
При этом Путин считает, что о Донбассе Зеленский должен общаться с главарями "ЛНР" и "ДНР".