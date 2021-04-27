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Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України

Новость на русском → Херсон, Вівторок 27 квітня 2021 12:05
Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області. У Херсоні він проведе безпекову нараду щодо ситуації біля кордонів України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також Зеленський відвідає передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом.

"У Херсоні президент проведе нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримським півостровом, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях", - повідомляє прес-служба ОП.

Зазначимо, минулого тижня Росія заявила про відвід військ від українського кордону. Втім, Зеленський заявив, що Україна спостерігає і готова до будь-яких дій РФ. Також у Пентагоні вважають, що зарано говорити про деескалацію ситуації біля українських кордонів.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що президент Росії Володимир Путін маскує наміри і важка техніка лишається біля українських кордонів.

Крім того, в Польщі заявили, що політика президента РФ Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії.

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Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України
Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України
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