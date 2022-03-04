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Зеленский о гуманитарных коридорах: сегодня мы увидим, работает ли договоренность с РФ 

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Пятница 04 марта 2022 11:32
Зеленский о гуманитарных коридорах: сегодня мы увидим, работает ли договоренность с РФ  Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 3 марта, прошел второй раунд переговоров с Российской Федерацией. Стороны обсудили организацию гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

"Вчера на переговорах в Беларуси удалось согласовать создание гуманитарных коридоров там где люди страдают больше всего. Сегодня мы увидим, работает ли договоренность", - заявил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 3 марта прошел второй раунд переговоров с Россией.

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