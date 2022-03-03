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Не получили ожидаемые результаты. Украина планирует третий раунд переговоров с РФ

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Четверг 03 марта 2022 19:52
Не получили ожидаемые результаты. Украина планирует третий раунд переговоров с РФ Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк поделился результатами второго раунда переговоров с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир БелТА в YouTube.

Перед переговорами украинские власти планировали решить ряд вопросов. В частности, речь шла о немедленном прекращении огня, перемирии и гуманитарном коридоре для вывоза мирных жителей.

"Не получили результаты, на которые рассчитывали. Стороны продолжат переговоры в третьем раунде в ближайшее время", – заявил Подоляк.

Пока стороны продвинулись только в гуманитарном вопросе. Украина и РФ договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Для взаимодействия будет создан специальный канал связи.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский объяснил мотивацию переговоров с агрессором.

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