Зеленський готовий укласти угоду, - Трамп

Зустріч у Давосі

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися у Давосі.

Як в Офісі президента, так і сам Трамп заявили про те, що зустріч була гарною.

У цей же день спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер зустрічають у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Віткоффа, зустріч ініціювали росіяни.

Перемовини в ОАЕ

Тим часом Володимир Зеленський анонсував: Україна, США та Росія вперше проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться вже найближчими днями в Еміратах.

За словами президента, він сподівається, що Емірати знають про такі плани, оскільки іноді американська сторона влаштовує "сюрпризи". У будь-якому разі переговорні команди туди вирушать.

За словами глави української держави, до української делегації увійшли керівник ОП Кирило Буданов і перший заступник голови ОП Сергій Кислиця.

Також у переговорах братиме участь начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

Склад російської та американської делегацій поки невідомий.