Зеленский готов заключить сделку, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить соглашение.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил на борту своего самолета, транляция велась на Youtube-канале Белого дома.
На вопрос от журналиста о том, что сказал Зеленский, Трамп ответил:
"Он сказал, что хотел бы заключить соглашение. Мы обсуждаем вещи, которые обсуждаются уже 6-7 месяцев".
При этом глава Белого дома не раскрывал конкретных деталей потенциальной договоренности.
Напомним, сегодня, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Давосе.
Как в Офисе президента, так и сам Трамп заявили о том, что встреча была хорошей.
В этот же день спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встречают в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Уиткоффа, встречу инициировали россияне.
Тем временем Владимир Зеленский анонсировал: Украина, США и Россия впервые проведут трехстороннюю встречу на техническом уровне. Она состоится уже в ближайшие дни в Эмиратах.
По словам президента, он надеется, что Эмираты знают о таких планах, поскольку иногда американская сторона устраивает "сюрпризы". В любом случае переговорные команды туда отправятся.
По словам главы украинского государства, в украинскую делегацию вошли руководитель ОП Кирилл Буданов и первый заместитель главы ОП Сергей Кислица.
Также в переговорах будет участвовать начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.
Состав российской и американской делегаций пока неизвестен.