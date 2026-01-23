RU

Зеленский готов заключить сделку, - Трамп

Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить соглашение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил на борту своего самолета, транляция велась на Youtube-канале Белого дома.

На вопрос от журналиста о том, что сказал Зеленский, Трамп ответил:

"Он сказал, что хотел бы заключить соглашение. Мы обсуждаем вещи, которые обсуждаются уже 6-7 месяцев".

При этом глава Белого дома не раскрывал конкретных деталей потенциальной договоренности.

 

Встреча в Давосе

Напомним, сегодня, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Давосе.

Как в Офисе президента, так и сам Трамп заявили о том, что встреча была хорошей.

В этот же день спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встречают в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Уиткоффа, встречу инициировали россияне.

Переговоры в ОАЭ

Тем временем Владимир Зеленский анонсировал: Украина, США и Россия впервые проведут трехстороннюю встречу на техническом уровне. Она состоится уже в ближайшие дни в Эмиратах.

По словам президента, он надеется, что Эмираты знают о таких планах, поскольку иногда американская сторона устраивает "сюрпризы". В любом случае переговорные команды туда отправятся.

По словам главы украинского государства, в украинскую делегацию вошли руководитель ОП Кирилл Буданов и первый заместитель главы ОП Сергей Кислица.

Также в переговорах будет участвовать начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

Состав российской и американской делегаций пока неизвестен.

Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп