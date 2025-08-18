Зеленський готовий говорити про території з Путіним: Трамп береться влаштувати зустріч

"Дуже важливо, що всі чутливі речі, територіальні питання тощо ми будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. І Трамп намагатиметься організувати таку зустріч", - заявив президент України.

Він також додав, що був би щасливий, якби Трамп також узяв участь у цій зустрічі.

Про поступки якої території може йти мова

Згідно з так званим "планом Путіна", кремлівський диктатор хоче, щоб Україна вивела збройні сили з Донецької області в обмін лише на можливість заморозити фронт на інших ділянках. При цьому нібито російська сторона готова вийти із Сумської та Харківської областей.

Ба більше, Путін прагне визнання окупованого Криму російським. Але незрозуміло, чи означає це визнання тільки з боку США.