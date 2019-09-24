Зеленский готов ко всему во время встречи с Трампом

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Встреча между Зеленским и Трампом запланирована на 25 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом готов ко всему. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.

По словам Зеленского, Украине нужна поддержка от США, а не только помощь.

"У нас независимая страна. Мы ко всему готовы. Мы ожидаем поддержки, нам не нужна просто помощь, мы и так сильное государство. Хочется, чтобы просто США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и с войной. Мне кажется, что все так и есть, и все к тому идет. Я думаю, что у нас встреча будет очень теплая", - сказал президент Украины.

Напомним, встреча между президентами Украины и США пройдет в ночь на 25 сентября в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Дональд Трамп допустил возможность публикации стенограммы разговора с Владимиром Зеленским в СМИ, в связи со скандалом вокруг возможного давления Америки на украинское правительство. Трампа обвиняют в США в том, что он требовал от Зеленского в обмен на выплату военной помощи продолжить расследование в отношении сына главного конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена Хантера.