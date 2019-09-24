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Зеленський готовий до всього під час зустрічі з Трампом

Новини » Політика    24.09.2019 - 21:06
Зеленський готовий до всього під час зустрічі з Трампом
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зустріч між Зеленським і Трампом запланована на 25 вересня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом готовий до всього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.

За словами Зеленського, Україні потрібна підтримка від США, а не тільки допомога.

"У нас незалежна країна. Ми до всього готові. Ми очікуємо підтримки, нам не потрібна просто допомога, ми і так сильна держава. Хочеться, щоб просто США завжди підтримували Україну і курс України у боротьбі з агресією і з війною. Мені здається, що все так і є, і все до того йде. Я думаю, що у нас зустріч буде дуже тепла", - сказав президент України.

Нагадаємо, зустріч між президентами України і США пройде в ніч на 25 вересня в Нью-Йорку, де проходить Генасамблея ООН.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Дональд Трамп допустив можливість публікації стенограми розмови з Володимиром Зеленським у ЗМІ, у зв'язку зі скандалом навколо можливого тиску Америки на український уряд. Трампа звинувачують у США в тому, що він вимагав від Зеленського в обмін на виплату військової допомоги продовжити розслідування відносно сина головного конкурента на майбутніх президентських виборах Джо Байдена Хантера.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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