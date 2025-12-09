Зеленський про гарантії безпеки від США: найближчим часом дізнаємось деталі

Зеленський зазначив, що для України мають велику важливість дієві гарантії безпеки. Зараз США, на жаль, поки що не готові бачити Україну членом НАТО.

"Ми знаємо, що США поки що, на жаль, не готові бачити Україну в НАТО. Це не якісь там ігри, це відкрита інформація. Станом на сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки з європейської сторони - це "коаліція охочих", - зазначив президент.

Проте, додав Зеленський, зараз велику важливість мають двосторонні гарантії безпеки для України від США. У 20-пунктовому документі, який сформували Україна та представники Європи, це як "артікл файв" - п'ята стаття Статуту НАТО.

"Ми хочемо розбиратись детально щодо цього питання, найближчі дні ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки", - зазначив президент.