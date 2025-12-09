Безпека України має бути забезпечена, як перша лінія оборони нашого союзу, - глава ЄК

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що безпека України має бути забезпечена, оскільки у довгостроковій перспективі - це перша лінія оборони для Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ЄК в соцмережі Х .

"Оскільки мирні перемовини тривають, Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України. Наші фінансові пропозиції вже винесені на обговорення.

Мета - сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів". - написала фон дер Ляєн.

За її словами, вона, а також генсек НАТО Марк Рютте та президент Євроради Антоніу Кошта підтвердили президентові Володимиру Зеленському, що ЄС залишається твердим у своїй позиції та відданим своїм принципам.

"Суверенітет України має бути гарантований і дотриманий. Безпека України має бути забезпечена - у довгостроковій перспективі, як перша лінія оборони для нашого Союзу. Ці пріоритети були в центрі наших обговорень із

Генеральним секретарем НАТО Марко Рютте", - додала глава ЄК.

У підсумку вона заключила, що Європа й надалі робитиме свій внесок у зусилля, спрямовані на справедливий і тривалий мир в Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте своєю чергою заявив, що мав "гарні дискусії" з Зеленським та лідерами ЄС "на підтримку подальшого прогресу на шляху до справедливого та тривалого миру в Україні".