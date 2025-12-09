Зеленский о гарантиях безопасности от США: в ближайшее время узнаем детали

Украина не отказывается от вступления в НАТО, но США не готовы видеть ее в числе членов Альянса. На сегодня рассматриваются многосторонние действенные гарантии безопасности для Украины, подобные членству в НАТО.
Как передает РБК-Украина, об этом во время ответа на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что для Украины имеют большую важность действенные гарантии безопасности. Сейчас США, к сожалению, пока не готовы видеть Украину членом НАТО.
"Мы знаем, что США пока, к сожалению, не готовы видеть Украину в НАТО. Это не какие-то там игры, это открытая информация. По состоянию на сегодня мы рассматриваем действенные гарантии безопасности с европейской стороны - это "коалиция желающих", - отметил президент.
Однако, добавил Зеленский, сейчас большую важность имеют двусторонние гарантии безопасности для Украины от США. В 20-пунктовом документе, который сформировали Украина и представители Европы, это как "артикл файв" - пятая статья Устава НАТО.
"Мы хотим разбираться детально по этому вопросу, ближайшие дни мы будем понимать детали этих гарантий безопасности", - отметил президент.
Отметим, что документ о гарантиях безопасности - это один из трех основных документов, которые обсуждают Украина, европейские страны и США в рамках общего мирного плана по прекращению войны.
Еще до брифинга Зеленского президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что безопасность Украины должна быть обеспечена, поскольку в долгосрочной перспективе - это первая линия обороны для Евросоюза. Между тем гарантии безопасности, несмотря на все усилия, все еще остаются одним из самых чувствительных вопросов.