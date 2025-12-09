Зеленский о гарантиях безопасности от США: в ближайшее время узнаем детали

Зеленский отметил, что для Украины имеют большую важность действенные гарантии безопасности. Сейчас США, к сожалению, пока не готовы видеть Украину членом НАТО.

"Мы знаем, что США пока, к сожалению, не готовы видеть Украину в НАТО. Это не какие-то там игры, это открытая информация. По состоянию на сегодня мы рассматриваем действенные гарантии безопасности с европейской стороны - это "коалиция желающих", - отметил президент.

Однако, добавил Зеленский, сейчас большую важность имеют двусторонние гарантии безопасности для Украины от США. В 20-пунктовом документе, который сформировали Украина и представители Европы, это как "артикл файв" - пятая статья Устава НАТО.

"Мы хотим разбираться детально по этому вопросу, ближайшие дни мы будем понимать детали этих гарантий безопасности", - отметил президент.