Головна » Новини » Політика

Зеленський назвав чотири найбільш чутливі питання мирного плану США

Брюссель, Понеділок 08 грудня 2025 21:44
UA EN RU
Зеленський назвав чотири найбільш чутливі питання мирного плану США Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Для України чотири питання в мирних переговорах зі США є найбільш чутливими. Одне з них - це території.

Як передає РБК-Україна, про це під час відповіді на запитання журналістів заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави зазначив, що найчутливішими для України залишаються такі питання:

  • Донбас;
  • гроші;
  • гарантії безпеки;
  • Запорізька АЕС.

Зеленський зазначив, що Запорізька АЕС, хоч вона й окупована, без України працювати нормально не зможе. І всі це розуміють.

Також обговорюється і питання обміну територіями, але це навряд чи правильний підхід.

"Є території, які росіяни не можуть утримувати. Є невеликі шматочки на Харківському напрямку, Сумському тощо. Якщо ми зупиняємося на контактній лінії - що буде з цими ділянками? Про це ми говоримо. Питання територій загалом складне", - додав він.

При цьому Росія хоче захопити частину Донецької області і робить усе для цього. За словами президента, для цього ворог використовуватиме різні інструменти - інформаційні, дипломатичні та військові. Але Україні потрібно захищати своє.

Переговори зі США

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що в України немає єдиної думки зі США щодо питання Донбасу.

При цьому глава української держави наголошував, що українська влада не має права передавати Росії Донецьку і Луганську області. Це заборонено Конституцією, а також міжнародним правом.

Зеленський підкреслив, що Україна зараз бореться за те, щоб не передавати Росії ці території.

