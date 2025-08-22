ua en ru
Зеленський про F-16 та гарантії безпеки України: чому все непросто

Україна, П'ятниця 22 серпня 2025 15:49
Зеленський про F-16 та гарантії безпеки України: чому все непросто Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Отримання літаків F-16 та забезпечення гарантій безпеки для України складний процес, що включає політичні узгодження, виробничі можливості партнерів та фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Києві.

"Це початок великої роботи, це дуже непросто, тому що гарантії складаються з того, що партнери можуть дати Україні, а також з того, яка повинна бути в Україні армія і де нам брати можливості, щоб армія зберігала свою силу", - зауважив Зеленський.

Він пояснив, що, наприклад, коли мова заходить про літаки F-16, то українці дуже вдячні всім партнерам за координацію і за те, що у нас вже є такий повітряний флот.

"Або початок, ми ще не маємо повністю всіх тих літаків, які нам потрібні. Але ми знаємо, що це літаки... ну, їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі. Є та кількість, яка нам потрібна, я поки що не готовий про це говорити", - додав він.

Водночас президент наголосив, що потрібно, щоб усі були на одному боці, щоб партнери так само розділяли допомогу.

"Вони розділяють в принципі присутність, яка нам потрібна. Який нам повітряний флот потрібний. На все це треба окрім політичної волі - це номер один - можливості виробника - це номер два, тому що ви хочете отримати реальну допомогу, а не через 20 років. Це значить, що хтось вам повинен уступити в черзі, хтось повинен передати новіші літаки", - зауважив Зеленський.

Водночас він зазначив, що варто знайти й фінансування потрібного обладнання.

"Хто це буде фінансувати, це також дуже складний процес. І тому коли ми говоримо про гарантії безпеки, все непросто, через такі деталі", - додав він.

Літаки F-16 в Україні

Нагадаємо, що цього літа Повітряні сили отримали перші унікальні мобільні комплекси для обслуговування винищувачів F-16. Це дозволить максимально ефективно використовувати літаки під час війни.

Важливо, що це повністю українська розробка. Фонд "Повернись живим" створив, виготовив та передав комплекси в межах ініціативи під назвою "Проєкт 61".

Комплекси значно підвищують мобільність авіації в умовах війни, коли російські війська полюють на літаки та аеродроми.

Зауважимо, що в Міноборони вже показали мобільні комплекси для обслуговування F-16.

