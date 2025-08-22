Зеленський про F-16 та гарантії безпеки України: чому все непросто

"Це початок великої роботи, це дуже непросто, тому що гарантії складаються з того, що партнери можуть дати Україні, а також з того, яка повинна бути в Україні армія і де нам брати можливості, щоб армія зберігала свою силу", - зауважив Зеленський.

Він пояснив, що, наприклад, коли мова заходить про літаки F-16, то українці дуже вдячні всім партнерам за координацію і за те, що у нас вже є такий повітряний флот.

"Або початок, ми ще не маємо повністю всіх тих літаків, які нам потрібні. Але ми знаємо, що це літаки... ну, їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі. Є та кількість, яка нам потрібна, я поки що не готовий про це говорити", - додав він.

Водночас президент наголосив, що потрібно, щоб усі були на одному боці, щоб партнери так само розділяли допомогу.

"Вони розділяють в принципі присутність, яка нам потрібна. Який нам повітряний флот потрібний. На все це треба окрім політичної волі - це номер один - можливості виробника - це номер два, тому що ви хочете отримати реальну допомогу, а не через 20 років. Це значить, що хтось вам повинен уступити в черзі, хтось повинен передати новіші літаки", - зауважив Зеленський.

Водночас він зазначив, що варто знайти й фінансування потрібного обладнання.

"Хто це буде фінансувати, це також дуже складний процес. І тому коли ми говоримо про гарантії безпеки, все непросто, через такі деталі", - додав він.