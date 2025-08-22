Зеленский о F-16 и гарантиях безопасности Украины: почему все непросто

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киеве.

"Это начало большой работы, это очень непросто, потому что гарантии состоят из того, что партнеры могут дать Украине, а также из того, какая должна быть в Украине армия и где нам брать возможности, чтобы армия сохраняла свою силу", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что, например, когда речь заходит о самолетах F-16, то украинцы очень благодарны всем партнерам за координацию и за то, что у нас уже есть такой воздушный флот.

"Или начало, мы еще не имеем полностью всех тех самолетов, которые нам нужны. Но мы знаем, что это самолеты... ну, их не хватит, чтобы гарантировать нам безопасность в небе. Есть то количество, которое нам нужно, я пока не готов об этом говорить", - добавил он.

В то же время президент подчеркнул, что нужно, чтобы все были на одной стороне, чтобы партнеры так же разделяли помощь.

"Они разделяют в принципе присутствие, которое нам нужно. Какой нам воздушный флот нужен. На все это надо кроме политической воли - это номер один - возможности производителя - это номер два, потому что вы хотите получить реальную помощь, а не через 20 лет. Это значит, что кто-то вам должен уступить в очереди, кто-то должен передать более новые самолеты", - отметил Зеленский.

В то же время он отметил, что стоит найти и финансирование нужного оборудования.

"Кто это будет финансировать, это также очень сложный процесс. И поэтому когда мы говорим о гарантиях безопасности, все непросто, из-за таких деталей", - добавил он.