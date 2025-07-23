В Міноборони вперше показали мобільні комплекси для обслуговування F-16

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що Повітряні сили ЗСУ отримали два технічні хаби для обслуговування літаків та авіаційного озброєння. Також передано один комплекс планування місій.

"Як очікується, передані мобільні комплекси розв’яжуть проблему мобільності, а також зроблять можливим виїзд до літаків, які здійснили вимушений маневр або аварійну посадку. Крім того, вони мають пришвидшити процес обслуговування та дати змогу залучати до нього менше людей", - сказано у повідомленні.