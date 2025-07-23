В Міноборони вперше показали мобільні комплекси для обслуговування F-16
У Міністерстві оборони показали фотографії нових мобільних комплексів обслуговування американських винищувачів F-16. Комплекси передали Збройним силам України представники фонду "Повернись живим".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зазначається, що Повітряні сили ЗСУ отримали два технічні хаби для обслуговування літаків та авіаційного озброєння. Також передано один комплекс планування місій.
"Як очікується, передані мобільні комплекси розв’яжуть проблему мобільності, а також зроблять можливим виїзд до літаків, які здійснили вимушений маневр або аварійну посадку. Крім того, вони мають пришвидшити процес обслуговування та дати змогу залучати до нього менше людей", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що 22 липня Повітряні сили отримали перші унікальні мобільні комплекси для обслуговування винищувачів F-16. Це дозволить максимально ефективно використовувати літаки під час війни.
Цікаво, що це повністю українська розробка. Фонд "Повернись живим" створив, виготовив та передав комплекси в межах ініціативи під назвою "Проєкт 61". Комплекси значно підвищують мобільність авіації в умовах війни, коли російські війська полюють на літаки та аеродроми.
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