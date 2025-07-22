В Україні створили унікальні комплекси для F-16: чому вони важливі

Повітряні сили отримали перші унікальні мобільні комплекси для обслуговування винищувачів F-16. Це дозволить максимально ефективно використовувати літаки під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Як зазначається, мобільні комплекси розробили, закупили та передали Повітряним Силам благодійний фонд "Повернись живим" разом з Міністерством оборони та за підтримки державної компанії "Укрнафта".

У межах ініціативи під назвою "Проєкт 61" вдалося створити унікальну мобільну екосистему, яка відповідає реальним потребам фронту.

Фото: в Україні створили унікальні комплекси для F-16 (facebook.com/kpszsu)

Комплекси значно підвищують мобільність авіації в умовах війни, коли російські війська полюють на літаки та аеродроми. Йдеться про три ключові модулі:

Комплекс планування місій - мобільна база для передпольотного брифінгу пілотів та супроводу бортів у ближній зоні. Два комплекси підготовки авіаційного озброєння - прискорюють перевірку та підготовку боєприпасів, а також спрощують їхнє кріплення до літака.

"Раніше для підвіски одного боєприпасу було необхідно від 10 до 12 осіб. Завдяки цьому комплексу, тепер це можливо реалізувати за допомогою трьох людей", - розповідає Сергій, представник проєкту.

У Повітряних силах додали, що фінансову підтримку для реалізації цього проєкту надала "Укрнафта", яка внесла майже 49,5 мільйона гривень.