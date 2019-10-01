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Зеленский еще не направил Раде предложения по составу ЦИК

Новости » Политика    01.10.2019 - 12:56
Зеленский еще не направил Раде предложения по составу ЦИК
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумков заверил, что Рада рассмотрит предложения Зеленского по ЦИК, как только они поступят

Президент Владимир Зеленский сих пор не направил парламенту предложения по новому составу Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, парламент рассмотрит вопрос назначения состава ЦИК в соответствии с законодательством.

"Предложения по составу поступают от президента Украины. Как только они поступят, мы будем их рассматривать. Сейчас такого предложения еще нет", - заявил Разумков.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что по состоянию на 20 сентября Зеленский не направил в парламент предложения о назначении новой Центральной избирательной комиссии.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР 13 сентября распустила нынешний состав Центральной избирательной комиссии. Таким образом, парламент одобрил представление президента Украины Владимира Зеленского. За увольнение ЦИК проголосовал 341 парламентарий при 300 минимально необходимых.

Добавим также, Арахамия анонсировал, что членов нового Центризбиркома будут выбирать по квотному принципу. По его словам, в будущий состав ЦИК будут избраны 17 членов.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на свои источники, на должность главы Центральной избирательной комиссии рассматривают три кандидатуры - Алину Загоруйко, Вадима Галайчука и Сергея Кальченко.

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