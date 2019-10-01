Зеленський ще не направив Раді пропозиції щодо складу ЦВК

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков запевнив, що Рада розгляне пропозиції Зеленського по ЦВК, як тільки вони надійдуть

Президент Володимир Зеленський досі не направив парламенту пропозиції щодо нового складу Центральної виборчої комісії. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, парламент розгляне питання призначення складу ЦВК відповідно до законодавства.

"Пропозиції щодо складу надходять від президента України. Як тільки вони надійдуть, ми будемо їх розглядати. Наразі такої пропозиції ще нема", - заявив Разумков.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що станом на 20 вересня Зеленський не направив до парламенту пропозиції про призначення нової Центральної виборчої комісії.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР 13 вересня розпустила нинішній склад Центральної виборчої комісії. Таким чином, парламент схвалив подання президента України Володимира Зеленського. За звільнення ЦВК проголосував 341 парламентарій при 300 мінімально необхідних.

Додамо також, Арахамія анонсував, що членів нового Центрвиборчкому обиратимуть за квотним принципом. За його словами, в майбутній склад ЦВК будуть обрані 17 членів.

Як писало РБК-Україна з посиланням на свої джерела, на посаду голови Центральної виборчої комісії розглядають три кандидатури - Аліну Загоруйко, Вадима Галайчука і Сергія Кальченка.