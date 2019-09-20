Зеленский еще не подал в Раду предложения по новому ЦИК

Фото: Центральная избирательная комиссия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент сейчас ждет предложения от Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не направил в парламент предложение о назначении новой Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом заявил председатель фрации "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что парламент сейчас ждет предложения от Офиса президента.

"Парламент ждет предложения от Офиса президента и потом будет голосовать. Сейчас не поступали такие предложения", - заявил Арахамия.

Напомним, Зеленский просил Верховную раду распустить ЦИК. Представление Зеленского уже передали профильному комитету. В ближайшее время комитет соберется на заседание по этому поводу. Предполагается, что роспуск ЦИК аргументированно рядом нарушений на президентских и парламентских выборах.

Подчеркнем, 13 сентября Рада одобрила роспуск ЦИК, за это решение проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых.

Как сообщает РБК-Украина, Верховная рада назначила нынешний состав Центральной избирательной комиссии 20 сентября 2018 года. В состав ЦИК, который расширили до 17 участников, вошли Татьяна Слипачук (возглавила Центризбирком), Наталья Бернацкая (стала секретарем), Евгений Радченко, Алла Басалаева, Михаил Бербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Леонтий Шепилов и Татьяна Юзькова.