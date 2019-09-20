ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский еще не подал в Раду предложения по новому ЦИК

Новости » Политика    20.09.2019 - 13:17
Зеленский еще не подал в Раду предложения по новому ЦИК
Фото: Центральная избирательная комиссия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент сейчас ждет предложения от Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не направил в парламент предложение о назначении новой Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом заявил председатель фрации "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что парламент сейчас ждет предложения от Офиса президента.

"Парламент ждет предложения от Офиса президента и потом будет голосовать. Сейчас не поступали такие предложения", - заявил Арахамия.

Напомним, Зеленский просил Верховную раду распустить ЦИК. Представление Зеленского уже передали профильному комитету. В ближайшее время комитет соберется на заседание по этому поводу. Предполагается, что роспуск ЦИК аргументированно рядом нарушений на президентских и парламентских выборах.

Подчеркнем, 13 сентября Рада одобрила роспуск ЦИК, за это решение проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых.

Как сообщает РБК-Украина, Верховная рада назначила нынешний состав Центральной избирательной комиссии 20 сентября 2018 года. В состав ЦИК, который расширили до 17 участников, вошли Татьяна Слипачук (возглавила Центризбирком), Наталья Бернацкая (стала секретарем), Евгений Радченко, Алла Басалаева, Михаил Бербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Леонтий Шепилов и Татьяна Юзькова.

Рада включила закон Зеленского о ГБР в повестку дня сессии На подпись Зеленскому передали изменения в закон о ВАКС
Новости Украины Владимир ЗеленскийЦентральная избирательная комиссия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь