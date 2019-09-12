Зеленский едет в Раду призвать к отставке ЦИК, - нардеп

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Верховной Раде усилили охрану в связи с возможным приездом президента

Президент Украины Владимир Зеленский приедет сегодня в Верховную Раду, чтобы призвать депутатов голосовать за роспуск Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом заявил заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook.

Юрчишин сообщил, что в связи с возможным приездом президента в Раде усилили охрану.

"В парламенте усиленная охрана. Будет Владимир Зеленский. Призывать отставить ЦИК", - пишет депутат из фракции "Голос".

Скринштот сообщения в Facebook Ярослава Юрчишина

Напомним, по словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, вопрос досрочного роспуска Центральной избирательной комиссии сегодня не будет вынесен в сессионный зал.

РБК-Украина писало, что вчера Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти рекомендует парламенту одобрить представление президента Владимира Зеленского по поводу досрочного роспуска состава Центральной избирательной комиссии.

Ранее президент Владимир Зеленский направил в ВР представление об увольнении нынешнего состава комиссии.