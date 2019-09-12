Зеленський їде в Раду закликати до відставки ЦВК, - нардеп

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Верховній Раді посилили охорону у зв'язку з можливим приїздом президента

Президент України Володимир Зеленський приїде сьогодні до Верховної Ради, щоб закликати депутатів голосувати за розпуск Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це заявив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook.

Юрчишин повідомив, що у зв'язку з можливим приїздом президента в Раді посилили охорону.

"В парламенті посилена охорона. Буде Володимир Зеленський. Закликати відставити ЦВК", - пише депутат з фракції "Голос".

Скринштот повідомлення в Facebook Ярослава Юрчишина

Нагадаємо, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамии, питання дострокового розпуску Центральної виборчої комісії сьогодні не буде винесено в сесійну залу.

РБК-Україна писало, що вчора Комітет Верховної ради з питань організації державної влади рекомендує парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії.

Раніше президент Володимир Зеленський направив у ВР подання про звільнення нинішнього складу комісії.